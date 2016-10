VIDEO: Ste slišali, kaj se je zgodilo Luki?

LJUBLJANA – Pred kratkim smo poročali o 21-letniku z območja PU Murska Sobota, ki se je z nekim dekletom zapletel prek facebooka. Pogovor je nanesel na vroče teme, sledilo je tudi nekaj kočljivih prizorov z neznanko. Nato pa šok! Povedala mu je, da ga je posnela in da bo posnetke posredovala vsem, ki jih pozna – prijateljem in delodajalcu, če ji ne nakaže 2500 evrov. Fant ji zneska ni plačal, je pa odšel na policijo. Ali so izsiljevalko dobili, ni znano.

V sklopu projekta Varni na internetu so pripravili spodnji video, ki predstavlja podobno zgodbo. Poskrbite, da se v njej ne boste znašli še vi.