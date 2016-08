To počno Slovenke: najprej jih zapeljujejo, potem pa izsiljujejo!

MURSKA SOBOTA – Facebook je odlično omrežje za vzdrževanje stikov in iskanje že davno prekinjenih prijateljskih povezav. Mnogi ga uporabljajo tudi za spoznavanje novih ljudi. Tako se je očitno začelo tudi v primeru, ki so ga obravnavali policisti na območju Policijske uprave (PU) Murska Sobota, in se je končal z izsiljevanjem (213. člen KZ-1). Kot so nam povedali na policiji, je neznanka zato, da bi sebi ali komu drugemu pridobila premoženjsko korist, vzpostavila »prijateljstvo« in (lažno) zaupanje z 21-letnikom prek profila na facebooku. Pred kamero se je pojavila gola in mladeniča prepričala, da se je tudi sam slekel do spodnjih hlač in majice. Sogovornica ga je posnela in mu zagrozila, da bo posnetek posredovala njegovim prijateljem in delodajalcu, če ji ne bo prek Western Uniona poslal oziroma nakazal 2500 evrov.

21-letnik domnevnemu dekletu zneska ni plačal, je pa zadevo prijavil policiji, zato je ostalo zgolj pri poskusu. A tudi to je kaznivo. Za osnovno obliko izvršitve kaznivega dejanja izsiljevanja je predpisana kazen zapora do petih let, so nam pojasnili pri PU Murska Sobota.