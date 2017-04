VIDEO: Po obilnih padavinah: tako je podivjala slovenska narava

... in v lepem vremenu. Foto: Arhiv

KOBARID – Poročali smo že, da so v teh dneh po Sloveniji obilne padavine povzročale obilico težav . Reke in drugi vodotoki so narasli, na nekaterih območjih pa obstaja tudi nevarnost poplav.

Kljub nastali škodi pa podivjana narava skriva v sebi tudi lepoto. Na facebooku Campinga Lazar v Kobaridu so denimo objavili posnetek deroče Soče pod Napoleonovim mostom.

Agencija RS za okolje (Arso) je na svoji spletni strani sicer poročala, da bo Soča v naslednjih urah v spodnjem toku še nekoliko narasla. Reke v zgornjem Posočju bodo začele upadati, tako tudi reke s povirji na območju Kamniško-Savinjskih Alp.

Močno je narasla tudi Sava. Naš zvesti bralec Egon je na območju Medvod posnel več fotografij, ki kažejo, da je zapadlo res obilo dežja.