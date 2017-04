Peklenska noč za Slovenijo in ni še konec!

LJUBLJANA – V noči na petek so reke v Posočju, v porečju Save Bohinjke in Save ohranjale velike pretoke. Pri Agenciji RS za okolje (Arso) so opozorili, da bodo predvidoma močneje narasle reke v porečjih Vipave, Savinje in Dravinje ter Sava v srednjem toku, v petek pa Sava v spodnjem toku.

Zaradi tega so na omenjenih porečjih rek bila možna razlivanja na območjih vsakoletnih poplav, zlasti v hribovitih delih osrednje, severne in severovzhodne Slovenije so še vedno možna razlivanja manjših rek in hudourniških vodotokov. Arso sicer napoveduje, da bodo padavine danes čez dan oslabele in povsod ponehale šele zvečer.



Kaj nas čaka? Danes bo sprva oblačno. Padavine bodo od zahoda slabele in do zgodnjega popoldneva ponehale tudi v vzhodnih krajih. Delno se bo zjasnilo, na severozahodu pa bo ostalo bolj oblačno in predvsem na zahodu se bodo občasno še pojavljale krajevne padavine, deloma plohe, napovedujejo prognostiki Arsa.

Težave so padavine povzročale že v četrtek popoldne in zvečer, je poročala uprava za zaščito in reševanje: ob 17.30 je na Škofjeloški cesti v Medvodah meteorna voda ogrožala klet stanovanjske hiše, podobno pa se je zgodilo ob 19.38 je v naselju Tunjiška Mlaka v občini Kamnik, kjer je meteorna voda zalivala stanovanjsko hišo.

Ob 22.14 se je v naselju Legen v občini Slovenj Gradec zaradi velike količine padavin zamašila odvodna cev za meteorno vodo delavnice za obdelavo plastike. Meteorna voda je pričela ogrožati objekt, zato so morali posredovati gasilci. Ob 23.26 je na Hrušici narasel hudournik ogrožal stanovanjski objekt, ob 23.57 pa je v naselju Bresternica v občini Maribor meteorna voda zaradi slabo delujoče cestne kanalizacije pričela zalivati stanovanjski objekt.

Tudi ponoči ni bilo boljše: ob 2.25 je v naselju Goričane v občini Medvode meteorna voda zalivala stanovanjski objekt, ob 4.15 je na Kidričevi ulici v Trzinu meteorna voda in podtalnica zalivala klet stanovanjske hiše. Ob 5.03 so na Premrlovi ulici v Izoli gasilci JZ GB Koper izčrpali okoli 25 kubičnih metrov podtalnice, ki je prodrla v garažne prostore. Uprava za zaščito in reševanje še poroča, da je možnost poplav v naselju Grušovlje, zato so gasilci PGD Grušovlje v pripravljenosti.

Včeraj zvečer ob 19.49 se je na lokalno cesto v Belih Vodah v občini Šoštanj sprožil zemeljski plaz in zaprl polovico ceste. Plaz se je na regionalno cesto Luče–Solčava sprožil tudi v noči na petek ob 3.26 v soteski pri Igli v naselju Podveža. Med plazom so na cesto padle posamezne skale premera več kot štiri metre. Zaradi plazu in poškodovanega cestišča je cestna povezava povsem prekinjena, dostop do kraja dogodka pa zaradi ponavljajočih podorov izredno nevaren.