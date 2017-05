Strele niso prizanesle, zalilo tudi domove

LJUBLJANA – Če ste se danes prebudili v suhem domu, imate več sreče kot nekateri na vzhodu države. Od tam namreč poročajo o težavah zaradi (meteorne) vode, ki zaliva objekte.

Malo po 7. uri so na pomoč poklicali iz Ormoža, kjer je zalilo klet.

Že uro pred tem je v Rušah zalilo stanovanjski objekt. Tam so težave imeli že včeraj tik pred polnočjo. V Ulici Ruške čete je meteorna voda zalila kletne prostore večstanovanjskega objekta. Gasilci PGD Ruše so jo prečrpali.

Ob približno enaki uri so v naselju Zgornja Kungota gasilci posredovali zaradi cipres, ki so zagorele po udaru strele (že v nedeljo čez dan smo poročali o tem ). Ogenj so pogasili gasilci PGD Zgornja Kungota.

Ob 22.21 je ob naselju Tolsti Vrh, občina Ravne na Koroškem, plaz zaprl lokalno cesto. Gasilci KGZ Ravne na Koroškem in dežurni delavci KP Log so plaz zaščitili in uredili prometno signalizacijo.

Dobrih 40 minut prej je 170 gospodinjstev ostalo brez elektrike na območju Kotelj v občini Ravne na Koroškem. Do 23. ure so dežurni delavci Elektra Celje odpravili izpad, poroča uprava za zaščito in reševanje.