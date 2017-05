FOTO: Strela usekala v hišo

GORICA PRI RADOVLJICI – Ob popoldanski nevihti na Gorenjskem je strela usekala v hišo v vasi Gorica pri Radovljici. Ob najavi požara so bili aktivirani prostovoljni gasilci PGD Radovljica, Lesce in Begunje na Gorenjskem.

Med izvozom vozil se je pripetila prometna nesreča v semaforiziranem križišču pri izhodu iz Radovljice, vodja intervencije Žiga Lenček pa je povedal, da še ni seznanjen s situacijo. Gasilsko vozilo je na nujni vožnji trčilo v osebno vozilo. Trenutno so nekateri gasilci še na kraju prometne nesreče, njihovi kolegi pa so z usklajeno akcijo že obrzdali plamene pod ostrešjem hiše in tako preprečili večjo katastrofo.

Kot smo lahko neuradno izvedeli, je vozil poveljnik PGD Radovljica Jonas Sotler, ki je ob tem dejal: »Hiteli smo na intervencijo in skušali priti čim prej do kraja, kjer je bilo javljeno, da gori. Kot gasilci se zavedamo, da je požar v ostrešju ena težje obvladljivih situacij, in upali smo, da bomo lahko takoj priskočili na pomoč. V križišču je na desni strani obstal avtobus in čakal, da bomo prišli mimo njega, za avtobusom pa se je v smeri naravnost proti Lescam zapeljalo vozilo, v katero sem trčil. K sreči je skrivljena le pločevina.« Ob tem dodajmo, da je požrtvovalni poveljnik že na kraju samem prejel v roke zapisnik ter globo 250 EUR, dodali pa so mu še tri kazenske točke.

Posledice prometne nesreče še odstranjujejo.