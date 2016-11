Šokantne napovedi: na avtocesti napovedujejo 30 cm snega

LJUBLJANA – Glede na napovedi vremenoslovcev bo današnje popoldne burno tudi na slovenskih cestah.

Prometnoinformacijski center zato že opozarja: »Za danes in jutri vremenoslovci napovedujejo sneženje, na teh območjih bo obvezna zimska oprema, padavine bodo obilnejše predvsem na Notranjskem, Primorskem in Štajerskem. Na delu bodo posipne in plužne skupine, potovalni časi bodo daljši kot običajno.«

Dars: Sneg nas ne bo presenetil

Kot je za Radio Slovenija povedal Andrej Sever iz Darsa, gredo popoldne v akcijo na primorsko, štajersko in dolenjsko avtocesto, posebej pozorni bodo na Trojanah in na višnjegorskem klancu, kjer pričakujejo do deset centimetrov snega. Če bo treba plužiti, bo v eno smer seveda vozen le en pas, zato bo treba biti na cesti dodatno previden in upoštevati navodila darsovcev ter policije. Čeprav na primorski avtocesti napovedujejo tudi 30 centimetrov snega, na Darsu trdijo, da jih sneg tokrat ne bo presenetil, saj so v pripravljenosti.

Zimska oprema je nujna

Če zimske opreme še nimate, je torej zdaj skrajni čas, da si jo omislite, čeprav je 15. november šele prihodnji teden. Če opreme v zimskih razmerah ni, lahko pade kazen z globo 40 evrov, če ovirate promet ali povzročite nesrečo, pa vam napišejo kazen 500 evrov in pet kazenskih točk. Če vozila ne boste primerno očistili, boste olajšani za 200 evrov.

Po zadnjih napovedih vremenoslovcev se bo meja sneženja proti večeru začela spuščati, največ snega pričakujejo na vzhodu in jugu države.

