Vremenoslovci: Ciklon se bo poglobil, po nižinah bo padal moker sneg

LJUBLJANA – Po podatkih agencije za okolje bodo v petek sredi dneva zaradi poglobitve ciklona nad severnim Jadranom Slovenijo zajele padavine, ki bodo predvidoma ponehale v soboto dopoldne.

Dežurni vremenoslovec je na zemljevid Slovenije snežinke zjutraj narisal takole:

Do 10 cm mokrega snega

Sprva bo po nižinah deževalo, zvečer in ponoči pa se bo meja sneženja marsikje v notranjosti spustila pod 400 metrov nadmorske višine.

Opozarja tudi Dars Tole so zapisali na spletno stran: »Za danes in jutri vremenoslovci napovedujejo sneženje, zato bo marsikje že potrebna zimska oprema. Ponekod bodo padavine obilnejše, zato bodo na delu posipne in plužne skupine, potovalni časi bodo daljši kot običajno.«



Količina padavin bo v večjem delu države dosegla od 30 do 60 mm v 24 urah.

Po nižinah v notranjosti bo ponekod lahko zapadlo do okoli 10 cm mokrega snega, količina snega pa bo z nadmorsko višino hitro naraščala. Nad 600 metri bo zapadlo predvidoma od 20 do 40 cm snega, nad 1000 metri pa ponekod tudi okoli pol metra.

Ponoči burja, jutri severni veter

V nočnem času bodo najmočnejši sunki burje na Primorskem dosegli hitrost okoli 100 km na uro.

Tako je kaplje, veter in snežinke za soboto dopoldne na zemljevid razporedil dežurni vremenar.

V soboto dopoldne se bodo razmere umirile, le v severni in vzhodni Sloveniji bo še pihal severni veter.

Reke lahko poplavijo

Po podatkih oddelka za hidrološko prognozo agencije za okolje so v noči na soboto in v soboto zjutraj mogoči hitrejši porasti manjših rek na jugu in vzhodu, zlasti pa v severovzhodni Sloveniji. V tem času ter v soboto čez dan lahko posamezne reke poplavijo na območju vsakoletnih poplav. Reka Ljubljanica bo predvidoma v soboto začela ponovno naraščati in se razlivati na običajnih mestih na Ljubljanskem barju.