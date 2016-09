Sodijo Milanu M. Cviklu, noče plačati izvajalcev

Cviklu ni bilo več do nasmeškov .... Foto: Mediaspeed.net

LJUBLJANA – Ob 14.30 je pred ljubljansko okrožno sodnico Jadranko Juhart stopil Milan M. Cvikl, razvpiti nekdanji generalni sekretar vlade Boruta Pahorja. Po burni ločitvi od prve žene Manice in skoku v nov zakon z Jerco Legan ravno v času, ko je odšel v Luksemburg za slovenskega člana Evropskega računskega sodišča, kjer naj bi mu na mesec plačevali 21 tisoč evrov, se je Cvikl zapletel v vrsto nepremičninskih podvigov, ki jih javnost spremlja že leta.

Na sodišču se je danes ob 14.30 znašel, ker ni plačeval izvajalcev, ki so delali v njegovi novi nepremičnini, vili, ki naj bi se imenovala Bela grajska vila Jera. Podjetju Klajder dolguje, kot je razvidno s spletne strani sodišča, 52.420,62 evra. Da jih bo poravnal, je še konec lanskega leta obljubljal prek spletnega portala Požareport, a se to očitno ni zgodilo. Je pa Marjan Klajder, direktor in lastnik družbe Klajder, takrat povedal, da je Cvikl v velikih dolgovih, saj ima vpisanih za dobrih 900 tisoč evrov hipotek, zemljiška knjiga pa razkriva, da je največji hipotekarni upnik nepremičnine Banka Koper (v višini 650 tisočakov).

No, nepremičnina je vredna precej manj, nekaj več kot 380 tisočakov, je še poročal Požareport.

Cvikl je po ločitvi leta 2010 prodajal tudi družinsko hišo na Čebelarski ulici . Leta 2010 je zanjo hotel 950 tisoč evrov. Več na povezavi .

Našega poročevalca so sicer trenutno izločili iz sodne dvorane, saj med Cviklom in izvajalcem poteka poravnalni nalog.

Cvikl sicer v Sloveniji išče službo, tako priča njegova prijava za viceguvernerja Banke Slovenije . Kandidiral je letos, a ga bivši šef Pahor ni uvrstil med favorite.

Leta 2010 se je Cvikl znašel tudi v nikoli dokončno razrešeni plagiatorski aferi, ker je Matej Accetto, docent za evropsko pravo na ljubljanski Pravni fakulteti, v svoji kolumni pod drobnogled vzel knjigo takratnega generalnega sekretarja vlade Prenovljeno pravo EU in ugotovil, da sta ta in Cviklova doktorska disertacija vsebovali odstavke, na las podobne tistim v Wikipediji, in skoraj v celoti prepisano obrazložitev ratifikacije Lizbonske pogodbe.