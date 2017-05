Širitev izsiljevalskega virusa ustavili

LJUBLJANA – Širitev izsiljevalskega virusa, ki je prizadel tudi Slovenijo, je zaustavljena, je za STA sporočil vodja nacionalnega odzivnega centra SI-CERT Gorazd Božič. Po svetu so zabeležili 91.000 kibernetskih napadov, od tega osem v Sloveniji.

Našli rešitev?

Kot je pojasnil Božič, so se na nacionalnem odzivnem centru takoj po odkritju napadov povezali s centri iz drugih držav in poiskali rešitev za zajezitev okužbe. O napadu so bili obveščeni od novomeškega Revoza in nekaterih posameznikov, med tarčami napadov pa ni državnih institucij.

Kako je videti sporočilo, ki se prikaže na okuženem računalniku, poglejte tukaj .

Z nadgradnjo sistema ni za odlašati

Microsoft je sicer že izdal popravek za ranljivost informacijskega sistema, prek katere se ta virus širi, je pojasnil Božič in dodal, da vsem uporabnikom sistema Windows svetuje takojšnjo nadgradnjo. »Če operacijski sistem uporabnikom ponuja nadgradnjo, ne odlašati z njimi,« je poudaril.

V sistemih, kjer to ni mogoče (to je sicer po besedah Božiča pogosteje v gospodarstvu, kjer zaradi nekaterih nekompatibilnosti nadgradnje niso možne in je potreben daljši nadzorovan proces nadgrajevanja kritičnih sistemov, »pa svetujemo uporabo drugih ukrepov za zmanjšanje tveganj, in sicer preprečitev prometa na določenih portih«.

Večja tarča obsežnega kibernetskega napada z izsiljevalskim virusom, ki je prizadel ustanove in podjetja v 99 državah po svetu, je bil v Sloveniji Revoz. Zaradi napada so ustavili delo v nočni izmeni, ustavljeno pa je tudi še danes.