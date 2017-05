FOTO: Tako je videti virus, s katerim so napadli Revoz

LJUBLJANA, LONDON – Danes ponoči je v novomeškem Revozu zaradi kibernetskega napada z izsiljevalskim virusom v podjetju obstalo delo.

Gre za virus WannaCry, ki pri svoji širitvi uporablja ranljivost Microsoftovega sistema MS17-10, so zapisali na spletni strani nacionalnega odzivnega centra, ki obravnava incidente na področju varnosti elektronskih omrežij in informacij SI-CERT. Medtem ko so še včeraj zatrjevali, da na slovenskem ozemlju niso zaznali okužb s tem virusom, je zdaj jasno, da se je na seznamu napadalcev znašla tudi Slovenija.

In kako je videti okužba s tem virusom? Bralec Urban nam je posredoval fotografijo sporočila, ki se pojavi na zaslonu, ko se na računalniku zažene operacijski sistem Windows.

V sporočilu piše, da so vsi dokumenti, fotografije, videi in podatkovne baze kriptirani in zato niso dosegljivi. V nadaljevanju piše, naj lastnik ne izgublja časa z iskanjem načina, kako bi prišel do podatkov, pojavi pa se navodilo, da je treba za to plačati. Po treh dneh se zahtevani znesek podvoji, po sedmih dneh pa so dokumenti za vedno izgubljeni. Napadalci zahtevajo plačilo v bitcoinih. Ob strani je tudi ura, ki odšteva minute do izteka časa za plačilo.