Prihaja hladna fronta, vremenoslovci izdali prva opozorila

LJUBLJANA – Ob napovedi prehoda izrazito hladne fronte so iz Agencije RS za okolje (Arso) že poslali prvo opozorilo. Kot pravijo, bo ob prehodu fronte v ponedeljek zjutraj in dopoldne na severovzhodu države padlo od 20 do 40 litrov dežja na kvadratni meter v le približno šestih urah.

»Po podatkih oddelka za hidrološko prognozo, Agencije RS za okolje, so v ponedeljek zjutraj in dopoldne mogoči hitri lokalni porasti manjših rek in hudournikov v severovzhodni Sloveniji. Mogoča so tudi razlivanja,« so še zapisali.

