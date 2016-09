Prihajajo nevihte in obilno deževje. Razkrivamo, kje bo najbolj udarilo

LJUBLJANA – Danes bo živo srebro poskočilo do 32 stopinj Celzija. Ob razmeroma sončnem vremenu bo tudi nekaj zmerne oblačnosti. Popoldne bodo v notranjosti države nastale prve nevihte, ki pa bodo predvsem na območjih ob meji z Avstrijo lahko močnejše. Padavine (in nevihte) se bodo ponoči razširile nad vso Slovenijo, mogoči bodo tudi močnejši nalivi.

V nov teden bomo vstopili z oblaki in dežjem. Najbolj bodo padavine prizadele severovzhodni del države. Vremenoslovci agencije za okolje napovedujejo, da bo hladneje: »Zapihal bo severni do severovzhodni veter, na Primorskem šibka do zmerna burja. Sredi dneva bo dež ponehal. Popoldne se bo od zahoda delno razjasnilo, nastale bodo še posamezne plohe. Najnižje jutranje temperature bodo od 12 do 18, ob morju 20, najvišje dnevne od 19 do 23, na Primorskem do 28 stopinj C.«

Oranžno opozorilo



Oranžno opozorilo. Foto: Arso

Jutri bodo predvsem na severovzhodu države in do opoldne mogoči izdatnejši nalivi: »Ob hudourniških vodotokih so mogoče poplave. Verjetne so poplave meteorne in zaledne vode. Plavje lahko zamaši posamezne objekte vodne infrastrukture in zajezi vodni tok. Če opazite hitro naraščanje hudourniškega vodotoka, najprej poskrbite, da se umaknete nad območje, ki ga lahko doseže voda. Ne poskušajte prečkati vodnega toka. Izjemoma, če presodite, da to lahko pravočasno storite, umaknite iz nižjih prostorov in kleti hrano, premičnine, dokumente, denar in druge dragocenosti. Spremljajte meteorološka in hidrološka opozorila in informacije, ki jih posredujejo druge pristojne službe in organi.«

Niso pa izključeni niti nevihte in udari strel. Vsekakor bodite previdni in spremljajte dogajanje.