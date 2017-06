Poslovil se je France Rode

LJUBLJANA – V sredo je umrl slovenski izumitelj France Rode, ki je izumil prvi žepni kalkulator na svetu HP 35, poroča spletni portal Siol.net. Konec maja je Rode, ki je med drugim delal tudi za Hewlett-Packard, postal častni član Inženirske akademije Slovenije .

Rode se je rodil 20. novembra 1934 v Nožicah, šolo je obiskoval v Homcu in Kamniku. Sprva je v Ljubljani želel študirati matematiko, a se je odločil za študij elektroinženirstva. Po diplomi na ljubljanski univerzi se je v 60. letih preselil v ZDA in na univerzi Northwestern izbral magistrski študij biomedicine, kjer je magistriral leta 1962.

Njegov prvi ameriški izum je bil stroj za hipnotiziranje, nato pa je bil 20 let zaposlen pri Hewlett-Packardu. Tam je razvijal prvi žepni kalkulator HP 35 in postal avtor številnih patentov s področja kalkulatorjev, satelitske navigacije in radiofrekvenčne identifikacije.