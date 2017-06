Lahko bi bil milijonar

LJUBLJANA – Inženirska akademija Slovenija je praznovala 10-letnico delovanja kot samostojna organizacija, ki združuje strokovnjake s področja tehniških ved in tehnološkega razvoja.



Na slovesnosti je med drugim podelila članske listine petim novim rednim članom, šestim novim izrednim članom ter novemu častnemu članu, Francetu Rodetu. Slednji je izumitelj prvega žepnega kalkulatorja na svetu.



France Rode, rojen v Nožicah pri Domžalah leta 1934 (mimogrede, kardinal Franc Rode pa istega leta na Rodici pri Domžalah) je odšel v ZDA že leta 1960, zaposlil se je v podjetju Hewlett-Packard (HP) in bil v ekipi štirih inženirjev, ki je razvila prvi žepni kalkulator hp-35. Po odhodu iz HP je ustanovil svoje podjetje in sodeloval pri razvoju brezkontaktnih identifikacijskih čipov RFID in sprejemnikov satelitskega signala GPS, kakršne danes uporablja večina mobilnikov in avtomobilskih navigacijskih naprav.



»Le dveh stvari nisem nikoli znal: ukazovati in obračati denarja,« je dejal v enem od pogovorov za našo hišo. Zato, kot pravi, ni nikoli postal milijonar, kar je uspelo nekaterim njegovim sodelavcem in celo študentom, ki so v njegovem oddelku opravljali poletno prakso. Denimo poznejšemu soustanovitelju Appla Stevu Wozniaku.