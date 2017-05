Obračun na twitterju

LJUBLJANA – Po včerajšnjem kongresu največje opozicijske stranke je jasno, da stranki desnega pola, SDS in NSi, še nista našli skupnega jezika. Predsednica NSi Ljudmila Novak je vabilo na kongres dobila, a ni prišla. Svoj izostanek je opravičila z romanjem. Pooblastila je Janeza Pogorelca, ki je želel na kongres, vendar je ostal pred vrati. Sam je že včeraj dejal, da so se v SDS odločili tako zaradi prepozne akreditacije . Kasneje pa je največja opozicijska stranka, ki jo vodi Janez Janša, na twitterju objavila, da Novakova ni pooblastila nikogar.

Iz SDS sporočajo, da je Novakova prisotnost na kongresu opravičila, da pa ni pooblastila nikogar.

Iz NSi so se odzvali na to objavo in objavili elektronsko sporočilo glavnega tajnika Roberta Ilca, iz katerega je razvidno, da so na dan kongresa SDS obvestili o danem pooblastilu Pogorelcu.