Na kongres SDS prišel predstavnik NSi, na vhodu so ga odslovili

MARIBOR – Okoli 750 delegatov in več kot 150 domačih in tujih gostov, med katerimi pričakujejo tudi madžarskega premierja Viktorja Orbana, je v Mariboru začelo 11. kongres SDS. Janez Janša, ki stranko vodi od leta 1993 in ga odtlej na kongresih nihče ni izzval, je pričakovano tudi danes edini kandidat za vodenje stranke v prihodnje.

Delegati bodo danes poleg predsednika stranke volili še nadzorni in izvršni odbor ter sprejeli nekaj programskih resolucij, nosilno po imenu Slovenija v srcu.

V kongresni dvorani pričakujejo tudi veliko domačih in tujih gostov, med katerimi pa je v zadnjih dneh odmeval pričakovani prihod madžarskega premierja Orbana. V politiki so se ob njegov prihod na kongres SDS obregnili zaradi načrtovanega sodelovanja Madžarske s slovensko vlado pri izgradnji projekta drugega tira, medtem ko SDS podpira referendum proti zakonu o drugem tiru.

Za predsednico?

Evropska poslanka Romana Tomc, ki se jo omenja kot morebitno kandidatko za predsednico republike, je bila o strankinih kandidatih za prihajajoče predsedniške volitve tudi tokrat skrivnostna, saj to po njenih besedah ni tema kongresa. Poudarila je sicer, da je kandidatura zelo pomembna odločitev v življenju, zato se bodo »odločili skupaj, in ko bo odločitev zrela, jo bomo tudi sporočili«.

Tomčeva od kongresa sicer pričakuje zelo konstruktivno razpravo o zadevah, »ki bodo v nadaljevanju zaznamovale življenje ne le v Sloveniji, ampak v Evropi«.

Manjši zaplet

Med domačimi gosti je nekaj politikov iz strank desnega političnega pola, tudi predsednik stranke Glas za otroke in družine Aleš Primc, predsednik SLS Marko Zidanšek in predsednik Nove ljudske stranke Željko Vogrin.

Na kongres je v imenu NSi prišel tudi član izvršilnega odbora te stranke Janez Pogorelec, a so ga na vhodu zavrnili. Pogorelec, ki ga je sicer predsednica NSi Ljudmila Novak pooblastila za udeležbo na kongresu, je pojasnil, da so ga zavrnili z argumentom, da so se prepozno akreditirali, in ker ni predsednik NSi. Po njegovih besedah je Novakova sicer v tujini.

Pogorelec je v izjavi novinarjem pred kongresom poudaril, da so v stranki do Janše še vedno kritični. Kot je dejal, bo NSi »v vsakem primeru jeziček na tehtnici«, saj brez nje desne koalicije ne bo. Priznal pa je, da taka koalicija ni mogoča niti brez SDS.