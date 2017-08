Ministrov svetovalec dvignil prah. Tako je odgovoril Goran Klemenčič

LJUBLJANA – »Kot minister menim, da je ustrezno zakonsko urejena pravica do prekinitve nosečnosti temeljna svoboščina, ki ne izhaja samo iz 55. člena slovenske ustave, ampak tudi iz pravice do dostojanstva, zasebnosti in osebne integritete vsake ženske ter je tudi sicer neločljivo povezana z enakopravnostjo spolov.« Tako piše v odgovoru poslancu minister za pravosodje Goran Klemenčič.

Vprašanje na temo splava je dobil zaradi objav njegovega svetovalca, kot ga je poimenoval Jan Škobrne (SD), Boštjana M. Zupančiča, nekdanjega ustavnega sodnika in nekdanjega sodnika Evropskega sodišča za človekove pravice v Strasbourgu. Ta je na družabnih omrežjih, kot povzema omenjeni poslanec, med drugim pokojno francosko ministrico za zdravje Simone Veil označil za morilko, zato ker se je borila za pravice žensk in dosegla uzakonitev splava. V zapisu z naslovom Človečnost človeka pa je zapisal še: »"Odločanje o rojstvih otrok" ne pomeni, da je Slovenija z ustavo abortus ratificirala.«

Nestrinjanje

»S citiranim mnenjem, toliko bolj v povezavi z zapisom glede Simone Veil in njene vloge pri uveljavljanju pravic žensk do prekinitve nosečnosti, se niti pravno niti vrednostno ne moremo poistovetiti. Ne ministrstvo za pravosodje, še manj pa jaz osebno,« je še zapisano.