Milan M. Cvikl želi službo žene bivšega fanta Tine Maze

Cvikl išče službo Da se je prijavil, je za Radio Slovenija potrdil bivši slovenski član evropskega računskega sodišča in poslanec Milan M. Cvikl. Čeprav še prejema nadomestilo, je očitno v hudi finančni zagati, saj se je, zakreditiran do vratu, znašel pred sodnikom, ker ni plačeval delavcev, ki so obnavljaji njegovo vilo. Več o tem preberite na povezavi. Radio poroča še, da je kandidaturo potrdil nekdanji nadzornik NLB Igor Masten, medtem ko naj bi se bivši šef NLB Janko Medja kljub pričakovanjem naj ne bi prijavil. Guverner Jazbec bo po pričakovanjih radia podprl Festićevo, ki je sicer poročena z bratom igralca Tadeja Toša, ki je postal javnosti znan po ramerju s slovito smučarko Tino Maze.