Joras ne odneha: Gospod Cerar je rekel, da iščemo rešitve. In jaz jo iščem

SEČOVLJE – Najbolj znani borec za slovensko mejo Joško Joras se ni želel priključiti na hrvaški vodovod, temveč je začel kopati svoj kanal, da bi dobil vodo iz slovenskega. Kot smo že poročali naj bi Joras prekopal že več desetmetrski jarek. Kanal koplje pri ograji slovenskega vodovodnega objekta. Gre za rižanski vodovod, ki del vode za slovensko obalo črpa tudi iz Hrvaške, pojasnjuje Novi list na svoji spletni strani.

Za oddajo 24ur je Joras dejal, da ima že nekaj časa težave z dostopom do pitne vode: »Počile so cevi za mojo hišo in pred tremi leti nisem imel več vode.« Zato si je zaželel slovenske vode. Iz Rižanskega vodovoda Koper (RIK) so za STA pojasnili, da Joras že sedaj uporablja priključek na njihovo omrežje. Ta pa poteka pod parkiriščem tamkajšnjega hotela Mulino, kjer naj bi zaradi posedanja terena prišlo do prekinitve cevi. Joras je zato zaprosil za rekonstrukcijo priključka, kar so mu v rižanskem vodovodu odobrili, je za STA povedala Sara Milenkovski iz RIK.

Pojasnila je, da je Joras pridobil tudi soglasje občine Piran in ker gre po slovenski zakonodaji za enostavni objekt, ne potrebuje dodatnih soglasij ali gradbenega dovoljenja.

Ovadba s hrvaške strani

Na drugi strani pa trdijo, da je njegovo početje nezakonito. V občini Buje so Jorasa večkrat opozorili, da s svojim ravnanjem krši hrvaške zakone. Proti njemu so sprožili tudi več izvršb, a jih niso uveljavili, ker nimajo njegove osebne identifikacijske številke (OIB), ki na Hrvaškem velja kot slovenska EMŠO in davčna številka.

Slovenski premier Miro Cerar pa je na vprašanje novinarjev v državnem zboru glede zadeve dejal, da »Slovenija skrbi, da je na meji vse v redu« in da ima dobre odnose s sosednjo Hrvaško. »Če se na meji karkoli dogaja, v tem država Slovenija ni soudeležena in vsekakor je zadnje, kar bi storili, kakršnokoli spodbujanje incidentov,« je poudaril premier.

Joras je za oddajo 24 ur dodal še: »Gospod Cerar je rekel, da iščemo rešitve. In jaz jo iščem.«