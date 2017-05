Nov incident na meji: Joško Joras hoče slovensko vodo

SEČOVLJE – Na slovensko-hrvaški meji na območju mejnega prehoda Sečovlje je spet pestro. Vsem dobro znani borec za južno mejo Joško Joras se je odločil, da svojo hišo priklopi na – slovensko vodo.

Kot poroča Jutarnji list, se je Joras odločil, da (menda) brez dovoljenja oblasti mesta Buje prekoplje javno neasfaltirano cesto, da bi do svoje hiše potegnil cevi s slovenskega vodovoda. Očitno dobiva vodo iz Hrvaške, po poročanju njihovih medijev pa je za dovoljenje zaprosil zgolj piransko občino, bujske pa ne. Zaradi te poteze zoper njega menda že teče postopek, plačati bo moral od 500 do 1000 kun.

Portal 24sata poroča, da je doslej izkopal že 70-metrski jarek, tudi minulo soboto je bil na svojem traktorju in nadaljeval kopanje. Radovedneži, ki so ga fotografirali, pa ga niso prav nič motili – baje se že več kot desetletje uspešno izogiba hrvaškim novnarjem in tudi tokrat je tako, še poročajo.