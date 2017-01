FOTO: Veter ponekod zaprl avtocesto in prinesel snežne nanose

UNEC – Vremenoslovci so za danes napovedali, da bo veter oviral cestni, pomorski in zračni promet .

Zaradi jutranje prometne konice je povečan promet v smeri večjih mest, počasneje gre na mestnih vpadnicah in obvoznicah.

Opozorilo velja Arso je sinoči objavil opozorilo, ki velja tudi danes: V noči na sredo in v sredo bo na Primorskem še pihala močna burja, ki bo na izpostavljenih mestih v sunkih dosegala hitrost 110 do 140 km/h. V četrtek bo burja postopoma slabela, v noči na soboto pa ponehala.

Dars opozarja, da snežni nanosi zaradi močnega vetra občasno nastajajo na primorski avtocesti med Uncem in Razdrtim. Vozite previdno!

Burja:

– Zaprta je primorska avtocesta med priključkoma Kastelec in Kozina proti Ljubljani, obvoz je možen po vzporedni regionalni cesti.

– Zaprta je hitra cesta Nova Gorica–Razdrto med Selom in Nanosom v obe smeri (4. stopnja).

– Na cestah Podnanos–Manče–Vipava, Ajdovščina–Selo in Selo–Ajševica–Vogrsko je prepovedan promet za počitniške prikolice, hladilnike in vozila s ponjavami (2. stopnja).

Na primorski hitri cesti pred cestninsko postajo Bazara izločajo tovorna vozila in avtobuse proti razcepu Nanos. Na primorski avtocesti je pred počivališčem Studenec v obe smeri zaprt vozni pas zaradi ustavljenih tovornih vozil.

Na regionalni cesti Selo–Ajševica v Ozeljanu promet poteka izmenično enosmerno zaradi prevrnjenega tovornega vozila.

Prepoved za priklopnike in polpriklopnike:

– na mejnih prehodih Petrina in Babno Polje zaradi zimskih razmer na Hrvaškem;

– na regionalni cesti Col–Črni Vrh–Godovič.

Prelaz Vršič je zaprt zaradi zasneženega cestišča.

Zaradi nizkih temperatur so lahko posamezne ceste poledenele, ponekod na regionalnih in lokalnih cestah je na vozišču zmrznjen sneg. Voznike pozivamo, naj svoja vozila očistijo, preden se odpravijo na pot, vozijo previdno in s primerno varnostno razdaljo.