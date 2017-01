FOTO: Tako že naletava po različnih koncih Slovenije

Skoraj povsod po državi rahlo naletava sneg. Izjema je Obala. Agencija Republike Slovenije za okolje je ob 6. uri objavila naslednje podatke. Sneg naj bi bil po napovedih vremenoslovcev v prihodnjih dneh stalnica .

Dars sicer o težavah v prometu še ne poroča, v jutranje poročilo so zapisali: »Promet se zaradi jutranje prometne konice povečuje na cestah, ki vodijo v mestna središča, ter na mestnih obvoznicah. Zaradi burje je na primorski hitri cesti med razcepom Nanos in priključkom Ajdovščina prepoved prometa za kamp prikolice, hladilnike in vozila s ponjavami do osem ton. Zaradi nizkih temperatur so lahko ponekod ceste poledenele. Vozite previdno!«

Tak ples snežink so med 6. in 7. uro zjutraj po različnih koncih Slovenije posnele spletne kamere.