FOTO: Okoljska katastrofa na Vrhniki

VRHNIKA – Po velikem požaru v podjetju Kemis na območju Vrhnike je poveljnik občinske civilne zaščite Viktor Razdrh pojasnil, da je bila intervencija zelo zahtevna, organizirali so tudi nujno medicinsko pomoč za morebitne poškodovane. Vsi ukrepi, o katerih so obvestili javnost, bodo veljali do preklica.

Malo po polnoči so požar omejili in postavili požarno stražo, ki je še vedno na kraju. Podatkov o tem, kakšno nevarnost je požar povzročil okolici, še nimajo, je pa povedal, da je onesnaženost manjša. V vodotoke so namestili pivnike, po širšem območju se širi smrad. Jutranja megla je vztrajala precej dolgo, zrak se še ni premešal, zato bo treba počakati na spremembo vremena, je pojasnil in dodal, da do večjega razlitja v Ljubljanico ni prišlo.

Prejeli smo fotografije, ki prikazujejo, da je potok Tojnica v bližini poln poginulih rib. Voda je mastna ter črna in prav nič ni videti, da bi pivniki kakor koli pomagali. Ocena onesnaženosti naj bi bila sicer znana danes. Niso pa ogroženi samo površinski vodotoki, temveč tudi podtalnica. O tem smo sicer že poročali .