FOTO: Zaradi nevarnosti izselili 11 ljudi, na pomoč prihitelo 256 gasilcev

VRHNIKA – Včeraj okoli 20. ure so policiste PU Ljubljana obvestili o požaru v podjetju na območju Vrhnike, smo poročali. Zavarovali so širše območje ter izvajali naloge varovanja in reševanja na zavarovanem območju. Pri gašenju je sodelovalo 256 gasilcev okoliških gasilskih društev ter društev in brigad z območja Ljubljane in Kranja. Po razpoložljivih podatkih sta zdravniško pomoč iskala dva gasilca zaradi vdihavanja dima.

Zagorelo je v industrijskem objektu podjetja Kemis, kjer zbirajo odpadna olja in ostale nevarne snovi, poroča uprava za zaščito in reševanje.

Zaradi nevarnosti širjenja požara in dima je bilo evakuiranih 11 oseb iz stanovanjskih hiš v neposredni bližini podjetja. Požar so gasilci pogasili okoli 24. ure. Delo je koordiniral štab Civilne zaščite Vrhnika.

»Policisti in gasilci na kraju še vedno opravljajo naloge zavarovanja kraja požara. Ko bodo vzpostavljeni ustrezni pogoji, pa bodo ogled začeli kriminalisti,« so sporočili iz PU Ljubljana.