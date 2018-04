Peterle za pisarno preko 1000 evrov, SDS-ove skrite

LJUBLJANA – Kar 4416 evrov (v letu 2018) prejmejo poslanci mesečno na svoj račun za tako imenovana nadomestila splošnih stroškov, ki vključujejo tudi najem pisarniških prostorov v volilnih okrožjih. Seveda je to denar, ki ga dobijo poleg plače, dnevnic, potnih stroškov itd. Vseh osem slovenskih poslancev to možnost izkorišča in ima svoje pisarne tudi v Ljubljani. Franc Bogovič, Tanja Fajon, Alojz Peterle, Igor Šoltes, Patricija Šulin, Romana Tomc, Ivo Vajgl in Milan Zver del svojega časa preživijo v Bruslju in Strasbourgu, del v Sloveniji. Za to plačujejo od 500 do 1250 evrov najemnine.



Vse poslance smo vprašali o velikosti pisarne, najemnini in imenu ter priimku najemodajalca ali podjetja. Na vprašanje nam sploh niso odgovorili trije poslanci stranke SDS, član SLS pa ni zapisal višine najemnine, ki jo plačuje.

Evroposlanci SDS kar na sedežu svoje stranke Evropski poslanci iz vrst SDS imajo sicer po javno dostopnih podatkih svoje prostore na istem naslovu kot stranka SDS, v bližini samega središča Ljubljane. »Po pravilih Evropskega parlamenta (EP) lahko evroposlanec najame pisarno tudi pri svoji politični stranki, če je najemnina tržna in če je evroposlanska pisarna ločena od preostalih pisarn ter jasno označena kot pisarna, namenjena za evroposlansko delo. Evroposlanec mora zagotoviti, da se uporablja izključno za delo v evroposlanskem mandatu,« so lani pisali v Delu.



Lojze Peterle ELS/Nsi

Naslov pisarne: Cankarjeva 11, Ljubljana

Velikost: 85m2.

Najemnina: 1.250,00 evrov/mesec

Najemodajalec: lastnik prostora je Bojan Avsec



Tanja Fajon, S&d/SD

Naslov pisarne: Emonska cesta 8, Ljubljana

Velikost: 54,86 m2 + sorazmerni delež skupne čajne kuhinje in sanitarij = 60,79 m2

Najemnina: 840 evrov z DDV/mesec

Najemodajalec: pravna oseba, ki je tudi lastnik hiše.



Igor Šoltes Zeleni/Verjamem

Naslov pisarne: Trg OF 13, Ljubljana

Velikost: 42,47 m2.

Najemnina: 500 evrov/mesec

Najemodajalec: odvetnik Iztok Sedlak



Ivo Vajgl ALDE/Desus

Naslov pisarne: Dunajska cesta 106, Ljubljana

Velikost: 31,36 m2

Najemnina: 344,96 evrov (v ta znesek ni vključen prispevek za uporabo mestnega zemljišča, ki ga poslanec plača ločeno)

Najemodajalec: Gores d.o.o. iz Velenja



Franc Bogovič, ELS/SLS

Naslov pisarne: Beethovnova 4, Ljubljana

Velikost: 84,27 m2, s souporabo hodnika, toaletnih prostorov, čajne kuhinje in skladišča

Najemnina: podatka ni posredoval

Najemodajalec: Najemodajalci, ki se jim plačuje najemnina, so fizične osebe, ki niso v sorodstvenem ali poslovnem odnosu s Francem Bogovičem (razen najema prostorov), so zapisali v odgovoru na naše vprašanje iz pisarne evropskega poslanca.





Patricija Šulin, ELS/SDS, Romana Tomc, ELS/SDS, Milan Zver, ELS/SDS, niso odgovorili na nobeno naše vprašanje.