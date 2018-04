Nastijo poslali v tovorni vagon, zdaj odgovarjajo: Kupili smo nove vlake

Ko se mora oseba v invalidskem vozičku s ponudnikom prevozov z vlakom peljati v tovornem vagonu, obstane Slovenija. Nastija Fijolič je svojo izkušnjo razkrila na facebooku, o čemer smo poročali Dan po objavi so Nastiji takole odgovorili s Slovenskih železnic: »Spoštovana Nastija. Iskreno nam je žal za izkušnjo, ki ste jo doživeli pri vožnji z vlakom. Žal je vozni park Slovenskih železnic zastarel in nekateri vlaki prevoza oseb z omejeno mobilnostjo ne omogočajo na način, kot bi si to želeli potniki in zaposleni. Tudi to je eden od razlogov, da smo na SŽ nedavno podpisali pogodbo za nakup novih vlakov, ki jih na naših tirih pričakujemo v letu in pol. Novi vlaki bodo tudi gibalno omejenim osebam omogočali dostojno in udobno vožnjo in tega se vsi že zelo veselimo. Trenutno se lahko osebe z invalidskimi vozički vozijo z vlaki ICS, večino vlakov EC in nekaterimi IC-vlaki. Na vlakih, ki prevoza tovrstnih potnikov ne omogočajo, v prihodnje ne bomo več zaračunavali vozovnic. Naše vlakovno spremno osebje še naprej ostaja na voljo vsem potnikom, ki pri vstopu in izstopu na vlak potrebujejo pomoč. Zahvaljujemo se vam za vašo kritiko, prosimo za razumevanje in vam želimo vse dobro.«Nastija, ki je na invalidskem vozičku, je morala 2 uri in 22 minut vožnje z vlakom iz Ljubljane v Koper preživeti kar v kolesarnici. Za karto je vseeno plačala več kot 11 evrov, kljub temu da se to ne primerjati s sedeži, kjer so nameščeni drugi potniki.