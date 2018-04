Sramota! Poglejte, kam so na vlaku namestili invalidko

Nastja Fijolič si bo nedavno vožnjo z vlakom zagotovo za vedno zapomnila. Mlado dekle, ki je na invalidskem vozičku, je morala 2 uri in 22 minut vožnje z vlakom iz Ljubljane v Koper preživeti kar v kolesarnici. Za karto je vseeno plačala več kot 11 evrov, »kljub temu da se to ne more kosati s sedeži, kjer so nameščeni ostali potniki,« je izrazila nejevoljo v videoposnetku, ki ga je objavila na facebooku.



Ob tem je pripisala, da jo že sama misel na toaleto spravi v neprijeten položaj. Kaj vse je še povedala mladenka in kakšen razgled je imela na vlaku, si oglejte v spodnjem posnetku.







O tem, ali je to na pri nas stalna praksa in ali nameravajo omenjeno problematiko v kratkem urediti, smo vprašali tudi na Slovenskih železnicah, vendar nam na vprašanja še niso odgovorili.