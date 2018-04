Dijana Đuđić kazensko ovadila Mira Cerarja

LJUBLJANA – Zaradi izrečenih besed Mira Cerarja je Dijana Đuđić predsednika vlade v odhajanju kazensko ovadila na okrožno državno tožilstvo v Ljubljani. Ta je nedavno v intervjuju za Siol zanjo dejal, da je del kriminalne združbe.



Đuđićeva odgovarja, da je ugledna pravnica iz Republike Srbske, ki ni bila nikdar obsojen za noben prekršek niti za kaznivo dejanje, poroča Nova24tv, zato vztraja, da je slovenski premier zagrešil kaznivo dejanje žaljive obdolžitve in kaznivo dejanje razžalitve. Očita mu tudi, da je zaradi njegovih besed ostala brez nekaj strank. Predsednik vlade z ovadbo ni seznanjen Miro Cerar z vsebino kazenske ovadbe, ki jo je zoper njega po poročanju Demokracije vložila državljanka BiH Dijana Đuđić, ni seznanjen in je ne more komentirati, so pojasnili v kabinetu predsednika vlade, poroča STA.