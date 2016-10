Burja ovira promet, torkovo jutro bo ponekod pobeljeno

LJUBLJANA – Marsikje, zlasti na Primorskem, smo se zbudili v vetrovno jutro. Že zvečer so na odseku regionalne ceste Podnanos–Vipava zaradi burje, ki je pihala s hitrostjo od 80 do 100 kilometrov na uro, uvedli zaporo ceste za počitniške prikolice, hladilnike in vozila s ponjavami do skupne mase osem ton. Ukrep so po poročanju uprave za zaščito in reševanje ponovili še dvakrat ponoči in nazadnje tudi zjutraj ob 7.29. Po napovedih vremenoslovcev Agencije RS za okolje (Arso) bo na Primorskem danes še pihala šibka do zmerna burja, severovzhodni veter bo zapihal tudi ponekod v notranjosti države. Padavine se bodo čez dan razširile nad večji del Slovenije, meja sneženja bo nad 1000 metri nadmorske višine.

Za zdaj brez opozorila

Kot nam je povedal Brane Gregorčič z Arsa, je burja pač značilna za ta čas, ko nad naše kraje pride ciklon iznad Sredozemlja. Danes bo še kar pihalo. Seveda burja ne bo orkanska, bodo pa hitrosti do 100 kilometrov na uro. Če bi pričakovali močnejše sunke od tega, bi izdali opozorilo, tako pa ga niso. V Podnanosu so bili sunki zjutraj med 70 in 90 kilometri na uro. Burja lahko ovira promet, drugih posledic na terenu pa predvidoma ne bo. Burja je napovedana danes in še ponoči, v torek bo šibkejša, v noči na sredo pa bo povsem ponehala.

Tudi na sosednjem Hrvaškem napovedujejo, da bo v severnem Jadranu pihala zmerna burja, ponekod pod Velebitom pa močna, vendar o večjih nevšečnostih za zdaj še ne poročajo.

Sneg na prelazih

Gregorčič pojasnjuje, da bo torkovo jutro na gorenjskih prelazih (Ljubelj, Jezersko, Korensko sedlo) lahko pobeljeno. Temperature sicer ne bodo negativne, tako da poledice ali resne višine snega najbrž ne bo, na drevje pa se bodo snežinke morda kar dobro prijele. »Nad 1000 ali 1200 metri utegne biti jutri zjutraj pravo zimsko vzdušje.« Seveda se sneg ne bo obdržal, s sredo pa prihaja tudi nova otoplitev.

V torek bodo padavine do večera povsod ponehale, meja sneženja pa bo precej nizko – med 800 in 1100 metri. Severovzhodni veter bo še pihal, na Primorskem bo zmerna burja. Ogrelo se bo do 15 stopinj Celzija.