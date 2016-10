Bo slovenske doline prihodnji teden pobelil sneg?

LJUBLJANA – Medtem ko iz nekaterih bližnjih držav poročajo o snegu v višje ležečih predelih, smo se odločili preveriti, ali bo bela odeja kmalu pokrila tudi slovenske planjave. Pogovarjali smo se z dežurnim prognostikom pri Agenciji RS za okolje (Arso) Andrejem Velkavrhom.

Jutri bo snežna meja med 900 in 1200 metri. »Ne bo veliko snega, v naslednjem tednu se bo tudi malce ogrelo, kar pomeni, da se bo snežna meja zviševala,« pravi Velkavrh. Na vprašanje, ali že kaj kaže na sneg do nižin, jasno odgovarja, da v kratkem še nič. Pravzaprav lahko pričakujete, da se bo v drugi polovici tedna še malenkost otoplilo. Dnevne temperature bodo malenkost nad 15 stopinj Celzija, jutranje pa bodo odvisne od oblačnosti. Sicer ni videti, da bi bili na vidiku zelo sončni dnevi, bo pa verjetno v sredo jutro jasnejše in zato tudi bolj mrzlo.

Za prihajajoči teden dežurni prognostik pravi, da ne bo nobenih izrazitih pojavov: »Šibka vremenska motnja utegne biti s četrtka na petek ali v petek, ni pa videti veliko padavin. Skratka, nobenih izrazitih, močnih pojavov.«