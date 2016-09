Bralci so povedali, kako preprečiti tragedije na slovenskih cestah

LJUBLJANA – Skoraj ne mine dan, ko na slovenskih cestah ne bi ugasnilo kakšno življenje. Nazadnje, v ponedeljek, je na primorski avtocesti umrl voznik tovornjaka, dan pred tem pa na Primorskem motorist in njegova sopotnica. V zadnji anketi smo vas vprašali, kako preprečiti tragedije na slovenskih cestah.

Največji delež bralcev, 48 odstotkov, meni, da bi to lahko naredili le s primerno vzgojo mladih. Težka noga je lahko smrtno nevarna, česar se mnogi očitno sploh ne zavedajo. Slaba tretjina (30 odstotkov) bralcev pravi, da je težava v neprimernih cestah, petina pa, da bi bilo treba na ceste poslati več policijskih kontrol. Še najmanj, komaj dva odstotka, jih pravi, da bi tragedije lahko preprečili z več omejitvami.

Slovencem je torej bolj ali manj jasno: skoraj polovica jih meni, da je treba vedenje v prometu privzgojiti in priučiti. Kako, je odvisno predvsem od okolja, v katerem otrok ali mladostnik živi – veliko je odvisno od staršev in družine, pomemben del njegovega življenja pomenijo tudi šola, druge institucije, sosedje in ljudje, s katerimi je v stikih.

