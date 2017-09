FOTO: Očarljivo jutro pred nevihto

SMLEDNIK – Sobotno jutro je marsikdo izkoristil za kratek skok v naravo, saj so vremenoslovci za popoldne in večer napovedali močno neurje . Tako se je tudi bralec Egon odpravil na golf v Smledniku in nam poslal nekaj dih jemajočih fotografij. Pri tem je zapisal: »To so fotografije današnjega pretežno oblačnega jutra z golfskega igrišča v Smledniku.

Tudi z današnjim ne stopamo zgolj v prvi šolski dan, ampak tudi v vremensko turbulentno obdobje. Arso je že sinoči objavil opozorilo pred krajevnimi neurji: »Pred nami je izrazita vremenska sprememba, vreme bo od jutri do nedelje precej spremenljivo. V petek in soboto se bodo pred hladno fronto pojavljale krajevne padavine, predvsem plohe in nevihte. Možna bodo tudi neurja, predvsem močni nalivi in sunki vetra, toča seveda ni izključena. Zato bodo lahko narasli hudourniki in manjši vodotoki. Po prehodu hladne fronte, predvidoma v soboto zvečer ali v noči na nedeljo, se bo vreme umirilo.«

Napoved v sliki je takšna:

Kakšno je bilo vaše jutro?



