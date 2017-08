Prihajajo nevihte, narasli bodo hudourniki in reke

LJUBLJANA – Pozor, prihaja hladna fronta, zaradi katere lahko danes zvečer in ponoči predvsem na Primorskem nastanejo krajevna neurja, opozarja Arso. Lahko se pojavijo močne nevihte z nalivi in sunki vetra, izključen pa ni niti porast manjših rek in hudournikov.

Pooblačitev bo nastopila postopoma, najpozneje v južnih krajih. Padavine naj bi do noči zajele vso Slovenijo, do nedeljskega jutra pa naj bi dež ponehal. Krajevne plohe bi se lahko pojavile tudi v nedeljo, v ponedeljek in torek pa naj bi prevladovalo sočno vreme. Zjutraj lahko pričakujemo meglo, na Primorskem pa bo v ponedeljek še pihala šibka burja.