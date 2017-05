FOTO: Janez je šel v Portorož. Poglejte, kaj je našel v morju

PORTOROŽ – Nekateri so sezono kopanja že odprli, čeprav ima voda komaj 18 stopinj Celzija. Vsaj ozračje se je že precej ogrelo in počasi drvi proti 30 stopinjam (za letos sicer napovedujejo vroče poletje, rekordne temperature niso izključene ). Slovenskega morja si je zaželel tudi naš bralec Janez, ki se je ustavil v Portorožu, na plaži, ki se imenuje po meduzi. Namočil se sicer ni, so pa njegove oči hitro uzrle migetajoče se plavalke, ki lahko človeku povzročijo bolečino – meduze. »Ne vem, ali te lepotice opečejo ali ne, bi se jih pa raje ognil,« je pokomentiral bralec in pripel še nekaj fotografij meduz.

Vsekakor previdno pri plavanju, da vas kakšna ne opeče. Če pa vas, pa nasvete, kako olajšati bolečino, najdete na povezavi .