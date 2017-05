Tako poletje nas čaka

LJUBLJANA – To poletje bo Evropa dočakala več nevarnih vročinski valov, ki bodo trajali tudi po teden dni, predvsem sta ogroženi južna in vzhodna Evropa, opozarjajo vremenoslovci vremenskega portala Accuweather.

Na območju Italije in Balkanskega polotoka bodo julija in avgusta, tako napovedujejo pri omenjenem portalu, temperature 32 in več stopinj del vsakdana, vsaj en teden pa naj bi se povzpele nevarno visoko (kaj natančno to pomeni, niso navedli, verjetno pa gre za vpliv na zdravje ljudi). »Lahko padejo tudi vročinski rekordi,« napoveduje vremenoslovec Alan Reppert.

Vroče in suho vreme se obeta v Italiji in na Balkanu, več vročinskih valov pa je pričakovati v pasu od Makedonije, Bolgarije, Madžarske in Romunije.

Dražja hrana?

Tyler Roys, meteorolog, izpostavlja, da bodo poleg vročine v regiji imeli še težave s smogom in torej slabo kakovostjo zraka. Manjkalo pa bo dežja, kar povečuje možnost za sušo v južni in vzhodni Evropi. V poročilu izpostavljajo Ukrajino in vročino navezujejo na hrano. Tam je zmrzal letos že uničila nekaj pridelka, morebitna suša, in prav tam jo vremenoslovci napovedujejo, pa ga utegne še dodatno zdesetkati. Da manj pridelka na trgu prinese višje cene, pa verjetno ni treba poudarjati.

Od požarov do tornadov

Zanimiva je tudi opazka Repperterja: »Mokra zima in pomlad bosta verjetna prinesli več vegetacije, kar pa v sušnih in nevihtnih obdobjih lahko povečuje možnost požarov.« Največ neviht je sicer pričakovati v pasu od Francije do Poljske in Češke. Močni vetrovi, toča in tornadi niso izključeni.

Naj opozorimo, da gre za napoved vremenoslovcev vremenskega portala Accuweather, ki temeljijo na njihovih izračunih in predvidevanjih. Ali se bodo napovedi uresničile, pa bo znano že kaj kmalu.