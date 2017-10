Bralec Tian: Vse sem posnel, Mariborčani se niso hoteli tepsti

MARIBOR – Tekma lige prvakov med Mariborom in Liverpoolom (0:7) , je v mesto ob Dravi pritegnila veliko število navijačev, ki so se pred obračunom družili po ulicah in lokalih.

Z mariborske policije pa so sporočili, da je v torek ob 19.37 približno 20 domačih navijačev na Slovenski ulici v Mariboru želelo fizično obračunati s približno 30–40 gostujočimi navijači, vendar so se, ko so sprevideli premoč gostov, razbežali. Ob tem so poškodovali več stolov, miz in kozarcev gostinskega lokala v Slovenski ulici. Materialne škode je za okoli tisoč evrov.

Po tem se nam je oglasil bralec Tian, ki pravi: »Tam je bila res velika skupina angleških navijačev, a mariborskih ni bilo.«



Tian je posnel tudi video na mariborski ulici, ob tem dodaja: »Navijači Liverpoola so čakali, da se je ulica malo spraznila, po temu so se začeli med sabo prerivati, prevračati mize, stole, metati steklenice itd... Šele nato je veliko mariborskih navijačev steklo v gnečo, saj nihče ni vedel, kaj se dogaja. Tisti, ki smo bili zraven, ko se je vse začelo, smo dobil vtis, da so njihovi navijači provocirali dokler niso nekateri mariborski navijači stekli v gužvo.«



