FOTO: Liverpool se ni ustavil, sedem golov v mreži Maribora

MARIBOR – Nogometaši Maribora so v tretjem krogu lige prvakov v Ljudskem vrtu izgubili proti Liverpoolu z 0 : 7 (0 : 4). Naslednja tekma v ligi prvakov Mariborčane čaka 1. novembra, ko bo na Anfieldu njihov nasprotnik znova Liverpool.

Stadion Ljudski vrt, gledalcev 12.506, sodniki: Kassai, Ring in Toth (vsi Madžarska).

Strelci: 0:1 Firmino (4.), 0:2 Coutinho (13.), 0:3 Salah (19.), 0:4 Salah (40.), 0:5 Firmino (54.), 0:6 Oxlade-Chamberlain (86.), 0:7 Alexander-Arnold (90.).

NK Maribor: Handanović, Šuler, Vrhovec, Ahmedi (od 58. Pihler), Kabha, Tavares, Milec, Rajčević, Viler, Bohar (od 81. Mešanović), Kramarič (od 58. Hotič).

Liverpool: Karius, Wijnaldum (od 76. Solanke), Lovren, Milner, Firmino (od 67. Sturridge), Coutinho, Salah (od 57. Oxlade-Chamberlain), Moreno, Can, Matip, Alexander-Arnold.

Rumeni kartoni: Milec, Vrhovec, Hotič.

Rdeč karton: /.

Mariborčani so v tekmo tretjega kroga po remiju s Spartakom 1 : 1 in porazu v gosteh proti Sevilli z 0 : 3 vstopili kot izraziti nefavoriti, pa čeprav je Liverpool do te tekme zbral le dva remija. Glavni trener Darko Milanič je že pred tekmo dejal, da bo potrebno vso tekmo garati in že najmanjše napake domačih so gostje znali hitro kaznovati. Varovanci Jürgna Kloppa so tekmo dobili že z odličnim prvim polčasom.

Prvi gol je padel že v četrti minuti, ko je Mitja Viler na levi strani prepočasi podal nazaj, Marko Šuler je skušal z drsečim startom žogo izbiti, a je bil Mohammed Salah dovolj hiter, lepo podal pred mariborski gol, kjer Roberto Firmino ni imel težav premagati Jasmina Handanovića. Že v 13. minuti je bilo 2 : 0 za goste, ko se je domača zasedba prepočasi vrnila na svojo polovico. Znova je bil pri akciji Salah, ki je lepo podal v kazenski prostor do Jamesa Milnerja, iz ozadja je pritekel Philippe Coutinho in matiral Handanovića. Salah je v 19. minuti zabil za 3 : 0. Že v 40. minuti so gostje vodili s 4:0. Alberto Moreno je prodrl po levi strani, pred mariborskim golom pa sta se znašla kar dva Liverpoolova napadalca, žogo je za Handanovićev hrbet znova, že drugič na tekmi potisnil Salah.

Na 5 : 0 je povišal Firmino v 54. minuti. V 86. minuti, ko je po lepi asistenci Daniela Sturridga zadel še Alex Oxlade-Chamberlain. Angleške premoči s tem še ni bilo konec, saj so Angleži preko Trenta Alexandra-Arnolda, ki je lepo sprejel podajo Coutinha, zadeli še za 7 : 0 in poskrbeli za enega najvišjih porazov mariborske zasedbe v zgodovini kluba.