Teroristični napadi? Policija razkriva, kaj se dogaja na MOL

LJUBLJANA – Policijska uprava Ljubljana je bila nekaj pred 12. uro obveščena, da so v prostorih Mestne občine Ljubljana na Mestnem trgu prejeli pisemsko pošiljko z neznano snovjo.Ta trenutek potekajo aktivnosti policistov in ostalih pristojnih služb, ki so predpisane v takih primerih, so sporočili iz PU Ljubljana.Ena oseba, ki je bila v stiku s pisemsko pošiljko, je v karanteni. Magistrata zaradi sumljive pošiljke niso izpraznili.Pri upravi za zaščito in reševanje so o tem poročali kot o terorističnih napadih