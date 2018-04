Teroristični napad v Ljubljani!?

Objava na Upravi RS za zaščito in reševanje. FOTO: Posnetek Zaslona

LJUBLJANA – Uprava za zaščito in reševanje na svoji spletni strani poroča o terističnih napadih v Ljubljani.Po podatkih na strani uprave naj bi se zgodilo okoli 11.45 ure.Na upravi so nam pojasnili, da so v kabinetu ljubljanskega župana Zorana Jankovića prejeli pismo z neznano snovjo. Tja je bila napotena gasilska enota PGD Ljubljana in delavci Inštituta za mikrobiologijo in parazitologijo Veterinarske fakultete Univerze v Ljubljani.Za dodatne informacije smo se obrnili na PU Ljubljana, a njihovega odziva še nismo dobili.