Na kupu trije avti in avtobus

STRUNJAN – V soboto ob 21.55 se je zgodila prometna nesreča. Posredovali so gasilci JZ GB Koper, odklopili akumulator na vozilu, zavarovali kraj dogodka ter ponudili prvo pomoč ranjencu. Tega so reševalci odpeljali v izolsko bolnišnico.

V Kržišnikovi ulici v Medvodah je ob 19. uri padel motorist. Reševalci so ga prepeljali v UKC Ljubljana.

Na avtocestnem odseku Drnovo–Smednik sta ob 18.15 trčili osebni vozili. Posredovali so gasilci PGE Krško, zavarovali kraj nesreče, odklopili akumulatorja na vozilih in s tehničnim posegom rešili ukleščeno ranjenca iz vozila. Krški reševalci so enega ranjenca prepeljali v novomeško bolnišnico, drugega pa v brežiško.

Okrog 16.45 je na območju Rač 55-letna kolesarka med vožnjo na strmem delu ulice zapeljala na pesek in padla. Hudo ranjeno so odpeljali v UKC Maribor.

Pred naseljem Senožeti na regionalni cesti Ljubljana–Litija so ob 16.34 trčili tri osebna vozila in potniški avtobus. Kraj dogodka je zavarovala policija, gasilci GB Ljubljana pa so skupaj z ljubljanskimi in domžalskimi reševalci pomagali 8 ranjencem. Z rešilci so 4 odpeljali v UKC Ljubljana, 4 pa bodo po potrebi iskali pomoč sami. V avtobusu je bilo še 36 nepoškodovanih potnikov. Gasilci so jih oskrbeli z vodo in jih premestili v nadomestni avtobus.

Ob 13.43 sta na regionalni cesti Vrhnika–Logatec trčila osebno vozilo in motorist. Posredovali so člani PGD Stara Vrhnika, zavarovali kraj prometne nesreče, ponudili pomoč ranjenemu motoristu, odklopili akumulator na motorju ter prenesli ranjenca do reševalnega vozila. Odpeljali so ga v bolnišnico.

Pri trgovskem podjetju Spar na Ravnah na Koroškem je ob 12.41 voznik osebnega vozila povozil žensko. Oskrbeli so jo ravenski reševalci in jo prepeljali v slovenjgraško bolnišnico.

Na Glavnem trgu v Kamniku je ob 10.09 voznik z osebnim vozilom trčil v pešca in pobegnil. Gasilci PGD Kamnik so zavarovali kraj dogodka, oskrbeli ranjenega pešca in ga predali v oskrbo domžalskih reševalcev, da so ga prepeljali v UKC Ljubljana.

Pri naselju Beričevo sta okoli 10. ure trčila motorist in osebno vozilo. Gasilci GB Ljubljana so zavarovali kraj dogodka, ponudili pomoč reševalcem pri oskrbi in prenosu ranjenega motorista do reševalnega vozila in postavili motor na kolesa. Ranjenca so prepeljali v UKC Ljubljana.

Na Domžalski cesti v Kamniku sta ob 9.15 trčili osebni vozili. Kamniški gasilci so s tehničnim posegom iz enega vozila rešili ranjenca in ga prenesli do reševalnega vozila, odklopili akumulatorja, počistili razlite motorne tekočine in posledice nesreče ter ponudili pomoč vlečni službi pri nalaganju poškodovanih vozil. Kamniški reševalci so oskrbeli 3 ranjence in jih prepeljali v UKC Ljubljana.

Na Spodnji Muti sta ob 6.40 trčili kombinirani vozili. Posredovali so gasilci PGD Radlje ob Dravi, zavarovali kraj nesreče, s tehničnim posegom rešili ukleščenega, odklopili akumulatorja na vozilih in počistili razlite motorne tekočine. Ranjenca so ravenski reševalci prepeljali v slovenjgraško bolnišnico.

Na cesti Filovci–Bogojina je v petek ob 23.38 voznik z osebnim avtom zapeljal s ceste na njivo, avto je obstal prevrnjen na bok. Gasilci PGD Murska Sobota so zavarovali in razsvetljevali kraj dogodka ter odklopili akumulator na vozilu. Voznik in sopotnik sta se lažje ranila.

V križišču Ptujske in hitre ceste H2 v Mariboru se je ob 14.50 zgodila hujša nesreča, ko je 54-letni voznik avtobusa zapeljal v rdečo luč na semaforju in treščil v kolesarja, ki je pri zeleni luči na semaforju za pešce zapeljal na prehod. Hudo ranjenega so odpeljali v UKC Maribor.

Zaradi hujšega prekrškov v cestnem prometu so v 48 urah zasegli 16 vozil, zaradi vožnje pod vplivom alkohola pa so dali v treznilnico po enega voznika v Novem mestu, Kranju in Murski Soboti.