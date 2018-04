FOTO: To je policija razkrila o napadu v Ljubljani

Policija preiskuje poskus uboja. FOTO: Roman Šipić, Delo

LJUBLJANA – Nekaj po 15. uri je odjeknila vest, da je ob 14.30 na Igriški ulici v Ljubljani prišlo do napada, v katerem je bila poškodovana ena oseba , storilec in drugi udeleženci pa so se po dogodku razbežali. Poškodovanec, ki so ga odpeljali v ljubljanski UKC, je utrpel hude poškodbe, njegovo stanje pa je resno.Kmalu po 18. uri je PU Ljubljana razkril več podrobnosti o dogajanju v centru mesta. »Aktivnosti policistov in kriminalistov na terenu še vedno intenzivno potekajo. V tej fazi lahko povemo, da je v dogodku prišlo do spora, pri čemer je storilec z ostrim predmetom zabodel oškodovanca, nato pa pobegnil. Kot smo že sporočili, so osebe, udeležene v dogodku, policisti kmalu izsledili in prijeli. Zdravstveno stanje oškodovanca je resno.«Na policiji so dodali še, da je kriminalistična preiskava usmerjena v preiskovanje poskusa uboja. Ko bodo aktivnosti policistov zaključene, bodo informacijo dopolnili.