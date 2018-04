Poskus umora v Ljubljani? Storilec zbežal

Policija preiskuje poskus umora na Igriški ulici. FOTO: Roman Šipić/Delo

LJUBLJANA – »Danes okrog 14.30 je bila PU Ljubljana obveščena o dogodku na Igriški ulici v Ljubljani, v katerem je bila poškodovana ena oseba, storilec pa je s kraja zbežal,« so sporočili s PU Ljubljana. Po naših informacijah naj bi storilec pri napadu uporabil nož in nato s kraja zbežal.Območje so preplavili policisti in kriminalisti ter ga zaprli s policijskim trakom. Na podlagi prvih zbranih obvestil kmalu po dogodku izsledili osebe, ki so bile udeležene v dogodku.Na PU Ljubljana so pojasnili, da je bil poškodovani zaradi poškodb z reševalnim vozilom odpeljan v ljubljanski klinični center, kjer mu je nudena nujna zdravniška pomoč. Trenutno potekajo aktivnosti policistov na kraju, ogleda kraja pa se bosta udeležila tudi preiskovalna sodnica in državna tožilka.