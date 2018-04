Didžej Avicii ni umrl naravne smrti, družina razkrila vzrok

Družina nedavno umrlega didžeja(28) je naslovila javnost, ki že slab teden čaka na informacije o vzroku smrti mladega in popularnega glasbenika. Tega so v petkovem jutru našli mrtvega v letovišču v Omanu.Potem ko so v javnost pricurljale informacije o njegovem načinu življenja, slabem zdravstvenem stanju, so njegovi najbližji sporočili, da se je ubil in pustil poslovilno sporočilo. Šved Tim Bergling, znan pod umetniškim imenom Avicii , je bil »nežna duša« in »ni več zdržal«, so povedali sorodniki. Zapisali so še: »Bil je perfekcionist, ki je rad potoval in trdo delal, vse to s tako požrtvovalnostjo, da ga je vodilo v hud stres. Ko je končal turneje, je želel najti mir in ravnotežje, biti srečen in se ukvarjati z glasbo, kar je imel najraje. Zelo se je boril z bistvom in s pomenom življenja, srečo. Ni zmogel več. Hotel je najti svoj mir.«Didžej Avicii je bil svetovno znan, v najuspešnejšem letu je zaslužil skoraj 20 milijonov evrov. Turneje je po hudih zdravstvenih težavah končal leta 2016.