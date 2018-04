Avicii: za slovitega glasbenika usoden alkohol?

Po bratovih zadnjih korakih

Eden izmed njegovih zadnjih posnetkov FOTO: Instagram

Skupaj z Madonno FOTO: Instagram

V petek je v estradnem svetu odjeknila vest o smrti 28-letnega, bolje poznanega pod umetniškim imenomdidžej. Mrtvega so ga našli v Omanu, kamor je šel na počitnice. Policija te arabske države je v izjavi zavrnila možnost, da bi šlo za zločin, okoliščine njegove smrti naj ne bi bile sumljive. Avicii je bil perspektivni glasbeni producent elektronske glasbe, ki se je lahko pohvalil z nominacijo za nagrado grammy. V nedeljo so se v javnosti pojavile novice, da je imel veliko težav z odvisnostjo, predvsem od alkohola. Popival naj bi tako izdatno, da so ga že dvakrat sprejeli v bolnišnico, stanje je bilo tako resno, da je imel akutni pankreatitis, leta 2014 pa so mu morali odstraniti žolč in slepič.V Muškat je že odpotoval njegov brat, ki želi izvedeti več o okoliščinah njegove smrti in bo tudi poskrbel, da bodo njegove posmrtne ostanke odpeljali na rodno Švedsko. Na glavnem stockholmskem trgu Sergels Torg se je zbralo na tisoče ljudi, ki so poslušali njegovo glasbo in obujali spomine na skupne čase. Pravi plaz objav je zajel tudi družabne medije.​David se je nastanil v luksuznem hotelu, le 15 minut oddaljenem od kraja, kjer je nazadnje živel Avicii, saj bi rad poznal bratove zadnje korake. Medtem se je na spletu pojavila fotografija, na kateri je glasbenik z družbo na jahti, v roki pa drži pijačo, najverjetneje alkoholno. Spomnimo se, da je Avicii že leta 2016 nehal hoditi na turneje, ker ga je izdajalo zdravje. Nedavno je bil nominiran za nagrado billboard music award 2018 v kategoriji najboljši plesni elektronski album za EP Avīci, na katerem je šest skladb. Mrtvega so ga našli v popoldanskih urah, njegova družina je v izjavi za javnost zapisala, da so potrti in da prosijo za spoštovanje zasebnosti.Lokalni didžejje povedal, da je slavnega producenta spoznal prejšnji konec tedna: »Zelo nas je presenetilo, ko smo ga videli tukaj v Omanu. Bil je na dopustu, rekel je, da je prvič pri nas.« Očitno se je zelo zabaval, saj je svoj oddih podaljšal za osem dni. Joshi ni videl, da bi popival, je pa dejal, da je bil ves čas dobre volje in obkrožen z manjšo skupino prijateljev. »Zelo je bil prijazen in videti je bil zdrav. Minuli petek so odpotovali z ladjo, dan pozneje pa je imel večerjo s prijatelji. Novica o smrti nas je pretresla. Ne vem, kaj se je zgodilo. Bil je zelo vesel.«Šušljanja o njegovem slabem zdravstvenem stanju so dobila zagon lani, potem ko je po spletu zakrožila njegova fotografija iz bolniške sobe v Avstraliji. Takrat naj bi se spopadal z občutki tesnobe in stresom. Fotografija se je pojavila v dokumentarcu o njegovem življenju. »Je zelo oseben. Veliko je vzponov in padcev. Zanimivo bo videti, kakšen se bo zdel ljudem,« ga je takrat komentiral. V dokumentarcu mu avstralski zdravniki svetujejo, naj si da odstraniti žolč, da ne bi doživel še katerega napada. On jim pojasnjuje, da je ravno sredi turneje. Tim je odločno zanikal, da bi kadar koli užival drogo MDMA ali Molly, ki je na klubski sceni zelo priljubljena. »No, rad bi jo vzel. A se bojim vsega, kar ti daje občutek, da se nimaš pod nadzorom.« Njegovo zadnje znano dekle je bila kanadska manekenkaSvoje življenje je opisoval kot življenje iz kovčka, veliko je potoval, ves čas je bil obkrožen z brezplačnim alkoholom. »Bilo bi čudno, če ne bi pil. To je postalo navada, ker se zanašaš na pogum in spodbudo, ki ti jo daje alkohol. Potem pa postaneš od tega odvisen.« Na novico o njegovi smrti so se odzvali številni zvezdniki.je povedal, da je bil Avicii pijan, ko sta se nazadnje srečala. »Obljubil mi je, da bo nehal piti, potem pa sem ga videl pijanega in sem ga vprašal, zakaj to počne.« Čeprav je nehal hoditi na turneje je še vedno sodeloval z glasbenimi velikani, kot stain Coldplay. Prej je za en večer vrtenja glasbe zaslužil neverjetnih 205.000 evrov.