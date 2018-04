Tudi v resničnosti si želi biti kot Lara Croft

Nekateri ne moremo pozabiti prve filmske Lare – Angeline Jolie.

Ob filmu je izšla tudi nova igrica.

29

-letnica se poskuša držati filmskega urnika vadbe.

Prikupna igralkase je poskusila v vlogi akcijske junakinje Lare Croft. Temnolasa krasotica je priznala, da je vloga od nje zahtevala veliko odrekanja in treninga. Če verjamete ali ne, pridobila je 5,5 kilograma mišične mase, da je lahko prepričljivo zaigrala neustrašno arheologinjo iz računalniške igrice. Je pa 29-letnica priznala, da si je lahko vsako nedeljo privoščila obrok za razvajanje, ki se ga je strašansko veselila. "Trenirala sem pet do šest dni na teden, ob nedeljah pa sem lahko jedla pico. Prva stvar, ki sem jo rekla v nedeljo zjutraj, je bila: 'Čas je za pico!'"Z oskarjem nagrajena igralka se je odlično počutila v natreniranem telesu, zato se je odločila, da bo tudi po snemanju poskušala vsaj deloma ohraniti urnik vadbe. "Naučila sem se toliko različnih spretnosti. S trenerjem sem začela delati štiri mesece pred snemanjem. V telovadnici sem bila vsak dan, izvajala sem veliko več joge in pilatesa ter vaj za srce. Zdaj delam tudi za mišice, v tem resnično uživam. Dobro se počutim v svojem telesu in bi rada obdržala to moč."Alicia je trenutno zelo iskana igralka, zato se pogosto pojavlja na javnih prireditvah in mora nositi ličila, česar zasebno nikoli ne počne, ker ima zelo suho kožo. "Imam čudovito ekipo profesionalcev, ki mi namešča ličila za kamero in druge dogodke. Redko uporabljam ličila v vsakdanjem življenju, vendar si rada negujem kožo. Lahko si namažem obraz ali roke, a se hitro posuši. Na letalskih poletih vedno nosim masko, imam svojo nočno kremo in dnevno kremo." Prav tako je priznala, da zelo rada spi, vedno si vzame čas za spanje, saj je drugače zelo slabe volje. "Spanje povsem spremeni moj odnos do stvari. Mama mi je povedala, da sem kot otrok hodila spat ob pol osmih. Če tega nisem storila, sem postala godrnjava. To velja tudi zdaj."