Znan je krivec za masaker nad otroki: Obstaja samo en bog

MANCHESTER – Lokalne oblasti so identificirale prve tri od 22 žrtev ponedeljkovega napada na koncertu Ariane Grande v Manchestru. Med žrtvami so tako bili tudi 8-letna deklica iz Leylanda, študentka iz Lancastra in 26-letnik iz Radcliffa v bližini Manchestra .

Med 59 ranjenimi je 12 otrok, mlajših od 16 let, so sporočili iz reševalne službe. V spomin na žrtve bo ob 18. uri po lokalnem času potekala slovesnost na Albert Squaru v središču Manchestra. V Veliki Britaniji so zaradi napada poostrili varnostne ukrepe, med drugim bo to veljalo tudi na športnih in drugih dogodkih.

Manchester je v ponedeljek zvečer pretresel napad, ki ga oblasti obravnavajo kot terorizem. Samomorilski napadalec se je razstrelil v preddverju dvorane, kjer je potekal koncert, in pri tem ubil 22 ljudi, 59 je ranjenih.

Aretirali mlajšega moškega

Odgovornost za napad je prevzela skrajna skupina Islamska država. Britanska policija je danes sporočila, da je osumljeni za napad na dvorano Manchester Arena 22-letni Salman Abedi, vendar ni podala več informacij. Napadalca, ki je umrl v eksploziji, »še niso formalno identificirali in zato ne želim podati dodatnih komentarjev,« je dejal vodja manchestrske policije Ian Hopkins. »Prioriteta ostaja, da ugotovimo, ali je deloval sam ali kot del skupine.«

Domnevni napadalec naj bi bil rojen v Manchestru, njegovi starši pa so na Otok zbežali iz Libije. Ima še dva brata in sestro. Nekateri člani njegove družine so se pred kratkim vrnili iz severne Afrike. V povezavi z napadom so sicer policisti danes dopoldne na jugu Manchestra aretirali 23-letnega moškega.

»Rekel je, da obstaja samo en bog in prerok Mohamed je njegov glasnik,« je dejala njegova soseda Lina Ahmed (21).