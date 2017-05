FOTO: Imela je komaj 8 let! Znane žrtve bombnega napada

MANCHESTER – Skrajna skupina Islamska država (IS) je danes prevzela odgovornost za ponedeljkov teroristični napad v Manchestru na severu Anglije. IS je prek svoje tiskovne agencije Amak sporočila, da stoji za napadom v Manchestru, poročajo tuje tiskovne agencije.

Kot je po poročanju francoske tiskovne agencije AFP sporočila skupina, je eden od njenih kalifatovih vojakov nastavil bombo med množico. IS je ob tem napovedala tudi nove napade.

Policija izpraznila nakupovalno središče v Manchestru Policija je dopoldne po navedbah prič izpraznila nakupovalno središče v Manchestru, kjer je ponoči v terorističnem napadu na pop koncertu umrlo 22 ljudi, poroča britanski BBC. Kasneje so nakupovalno središče Arndale znova odprli, v bližini pa so aretirali tudi moškega. Evakuacija je med ljudmi povzročila paniko, ljudje pa so bežali iz nakupovalnega središča. Podrobnosti niso znane, priče so med drugim omenjale tudi, da so slišale strele, medtem ko jih je policija pozivala, naj se ne ustavljajo. V bližini centra je bilo videti tudi reševalno vozilo, vendar pa ni znano, zakaj je bilo tam, poroča britanski BBC.

Koncert groze

Napad se je zgodil v ponedeljek zvečer po koncertu ameriške pevke Ariane Grande v dvorani Manchester Arena . Eksplozija je odjeknila ob 23.35 po srednjeevropskem času, glede na navedbe prič je eksplodiralo v izhodni avli ob koncu koncerta. Tako v dvorani, ki lahko sprejme 21.000 ljudi, kot pred njo, kjer so sorodniki čakali na obiskovalce koncerta, je izbruhnila panika. Po zadnjih podatkih je umrlo 22 ljudi, 59 pa jih je bilo ranjenih.

V povezavi z napadom v Manchestru so policisti danes na jugu mesta aretirali 23-letnega moškega.

Med žrtvami napada v Manchestru tudi osemletna deklica

Lokalne oblasti so identificirale prvi dve od 22 žrtev ponedeljkovega napada na pop koncertu v britanskem Manchestru. Med žrtvami sta tako bili tudi osemletna deklica iz mesta Leyland in študentka iz Lancashirea. Med 59 ranjenimi je 12 otrok, mlajših od 16 let, so sporočili iz reševalne službe.

Chris Upton, ravnatelj šole, ki jo je osemletna deklica obiskovala, je dejal, da smrt učenke predstavlja ogromen šok za vse nas. Dodal je, da si bodo zapomnili njeno toplino in prijaznost, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

This poor little angel. Second victim confirmed as Saffie Rose Roussos, 8 years old. Remember the victims, not the perpetrators. #Manchester pic.twitter.com/nGbqwjrFfk — Alexandra Zarrah (@Ali_ZONeill) 23 May 2017

Med žrtvami pa je bila tudi študentka Georgina Callander iz Lancashirea, je na svoji facebook strani potrdila njena šola Runshaw College Sixth Form Centre. Stara naj bi bila 18 let, študirala pa je zdravstveno in socialno varstvo.

Na družabnih omrežjih so se poklonili tudi tretji žrtvi. To je 26-letni John Atkinson, za katerega pravijo, da je bil izjemen mlad mož.