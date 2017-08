VIDEO: Z nožem nad kraljičin dom

LONDON – Po tistem, ko so v Bruslju ustrelili moškega , ki je z mačeto napadel vojake, se je incident zgodil še v britanski prestolnici, v bližini Buckinghamske palače, kjer domuje kraljica Elizabeta II.

Moškega, ki je lažje poškodoval dva policista, so prijeli, območje pa zaprli in ga močmo zastražili.

Britanske kraljice v času napada ni bilo v Londonu, trenutno je namreč na Škotskem v svoji rezidenci Balmoral. Britanski spletni mediji sicer navajajo izjave domnevnih očividcev na twitterju, da naj bi bil moški oborožen z mečem ali mačeto, vendar londonska policija v uradni izjavi navaja, da je šlo za nož.

#buckinghampalace excellent job once again from police. Very quick on the case pic.twitter.com/lTQ6SJy8Cs