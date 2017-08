FOTO: Novi napad v Bruslju, tokrat z mačeto nad vojake

BRUSELJ – Oboroženi napadalec je sredi bruseljske avenije Emile Jacqmain z mačeto napadel vojake.

Po prvih podatkih so ga ustrelili, medtem ko sta dva vojaka poškodovana – eden menda po glavi, drugi pa po roki.

Belgijske oblasti so sporočile, da je položaj pod nadzorom, premier Charles Michel pa je dodal, da je v mislih z vojaki. Še vedno bodo pozorni na kakršne koli sumljive podrobnosti, poroča tiskovna agencija AP.

Birdseye view from my and @tdasilvarosa 's flat - man attacked soldier with machete #attack #brussels at least one man in critical condition pic.twitter.com/jNr4aO2ESF